Руководитель горздрава Алматы получил прививку от коронавируса

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Сейчас в Алматы работает 16 прививочных кабинетов.
Руководитель Управления здравоохранения Алматы Нариман Табынбаев тоже привился российской вакциной от коронавируса, передает zakon.kz.
Я сегодня получил прививку "Спутник V". Я это сделал осознанно. Мне нужно. По роду моей деятельности я иду в поликлиники, больницы, поэтому моя безопасность для меня очень важна. Чувствую себя хорошо, - сказал он.
Он отметил, что первая партия вакцины (2 050 доз) предназначена медработникам.
Вторую партию планируют доставить в конце февраля. Тогда будут привиты еще 15 тысяч человек. Среди них будут медики, полицейские, учителя. Дальше будут прививать больных, которые находятся на диспансерном учете.
В общей сложности для Алматы выделено 150 тысяч доз.
Сейчас в Алматы работает 16 прививочных кабинетов.
У нас запланировано 40 прививочных кабинетов, но сейчас достаточно 16 достаточно, чтобы проводить этот объем вакцинации, - сообщил Табынов.
По его словам, в первый день вакцинации планируется привить около 200 человек.
В первый день вакцинации от КВИ в Алматы получили вакцину главный санврач города и заместитель акима.
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