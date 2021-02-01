Токаев подписал несколько законов

Президент подписал три закона.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Ратификация соглашения даст возможность оперативного предоставления информации и помощи между государствами-участниками СНГ в случае возникновения ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации. Соглашение направлено на повышение оперативности и продуктивности взаимодействия между уполномоченными органами государств-участников СНГ, своевременного реагирования на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях.

Кроме того, Соглашение позволит упросить процедуры трансграничного перемещения специализированных аварийно-спасательных формирований, специалистов, оборудования, транспортных средств и материалов, используемых в качестве технического оснащения этих формирований в случае возникновения ядерных аварий или радиационной аварийной ситуации.

Кроме того, Президент РК подписал закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Международной финансовой корпорацией об учреждении и деятельности офисов в Республике Казахстан".

Соглашение устанавливает основные положения деятельности офиса международной финансовой корпорации, а также привилегии, иммунитеты для сотрудников.

Дополнительные привилегии также предоставляются членам семей сотрудников офиса международной финансовой корпорации. При этом привилегии сотрудникам предоставляются только для обеспечения деятельности офиса МФК и с обязательным предъявлением документа, подтверждающего право на такие привилегии.

Вместе с тем документом предусматриваются привилегии МФК в отношении коммуникаций, судопроизводства и корреспонденции.

Как отмечали депутаты Парламента, принятие законопроекта будет способствовать укреплению двусторонних дружественных связей и стимулирование развития финансового сотрудничества между Республикой Казахстан и Всемирным банком, что благоприятно отразится и на имидже Казахстана в глазах международного финансового сообщества.

Международная финансовая корпорация осуществляет свою деятельность в Казахстане с 1994 года. С этого периода профинансировано проектов на общую сумму более $1,6 млрд, что составляет 70% из общего объема инвестиции в страны Центральной Азии.

Также глава государства подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о международном автомобильном сообщении от 6 марта 2007 года".

Документ предусматривает введение разрешительной системы на двусторонние, транзитные перевозки, а также на перевозку грузов автомобильным транспортом в третьи страны.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!