В Акмолинской области стартовала вакцинация против COVID-19

Одними из первых вакцину получили медицинские работники.

Сегодня по всей стране началась добровольная вакцинация против коронавирусной инфекции. Первая партия российской вакцины в количестве 1300 доз прибыла в областной центр, передает zakon.kz.

Одними из первых вакцину получили медицинские работники, имеющие непосредственное отношение к пациентам с КВИ, также заместитель акима области Галымжан Абдыкалыков, руководитель аппарата акима Азамат Капышев, главный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, руководители районных отделений санитарных и медицинских служб региона и депутаты.

В регионе подготовлены 24 прививочных пункта. Вакцины уже поступили в Бурабайский, Зерендинский районы, в с. Красный Яр и в областной центр. Сегодня вакцину получат 120 человек.

Своими впечатлениями поделился заместитель акима Галымжан Абдыкалыков.

Вакцина для меня необходима. Летом и осенью, когда была вспышка инфекции, я не болел, поэтому решил привиться. Терапевт провел общий осмотр, причин для отказа от вакцины не выявили. Все нормально. Хочу отметить, что мы получаем прививки ежегодно от гриппа и других болезней и вакцина - входит в разряд таковых, - рассказал заместитель акима.

Руководитель аппарата Азамат Капышев причиной вакцинации считает безопасность своих близких.

Сами прекрасно знаете, сейчас идет рост коронавирусной инфекции. Поэтому вообще даже не сомневался. Это самый действенный способ обезопасить себя и своих близких от коронавирусной инфекции, - подчеркнул Капышев.

Главный санитарный врач Айнагуль Мусина, получившая одна из первых прививку от COVID-19, уверяет что не нужно боятся вакцины.

Голова не кружится, температура не поднялась, все показатели в норме. Главное - не надо боятся. Сегодня как врач решила показать населению, что вакцинация как процедура, не несет последствий для организма человека, - отметила санитарный врач.

К слову, вакцинация проходит в 2 этапа. Через 20 дней после первого приема вакцины, пациенту необходимо получить второй укол, после чего полностью сформируется иммунитет.

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