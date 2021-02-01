Медики предупредили о последствиях вакцинации от COVID-19

Могут быть осложнения.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врача на общее состояние пациента. А после вакцинации возможны осложнения и аллергические реакции. Об этом сообщила в ходе брифинга заместитель главного врача по лечебной работе Городской поликлиники №5 Толкын Разинова, передает zakon.kz.

После вакцинации пациенты будут находиться под наблюдением медицинского персонала в течение 30 минут с соблюдением дистанцирования.

После проведения вакцинации могут быть гриппоподобные состояния, озноб, ломота в теле, слабость, боли в мышцах, суставах, возможно повышение температуры. Эти проявления длятся не более 3 суток и они проходят. В эти моменты достаточно принимать нестероидные жаропонижащие препараты. Могут быть реакции на месте ввода инъекции – покраснение, отеки, в таких случаях можно принимать антигистаминные препараты, - сказала Разинова.

В случае развития побочных проявлений после иммунизации, медицинский работник обязан:

- оказать пациенту помощь, при необходимости обеспечить своевременную госпитализацию в стационар;

- незамедлительно информировать руководителя медицинской организации;

- в течение 2 часов сообщить в территориальный орган Управления здравоохранением и территориальный орган Управления санитарно-эпидемиологического контроля.

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