В Алматы полицейские патрули будут передвигаться на самокатах

Их получат пешие патрули.

В Алматы пешие полицейские патрули оснастят электросамокатами. Об этом сообщил начальник департамента полиции Канат Таймерденов, передает zakon.kz.

Планируем увеличить количество пеших патрулей и оснастить их электросамокатами. Автопатрули и пешие наряды несут службу не только на центральных улицах города, но и контролируют оперативную обстановку во дворах жилых домов. Канат Таймерденов на странице в Facebook.

Он отметил, что увеличение пеших нарядов повлияло на снижение преступности во всех районах города.

По его словам, для оснащения патрульных служб при поддержке акима города, были приобретены новые видеорегистраторы последнего поколения, позволяющие в онлайн режиме дистанционно отслеживать оперативную обстановку вокруг, осуществлять аудио и видео фиксацию, документировать противоправные действия и контролировать несение службы нарядов.

В летнее время мы предполагаем усилить наряды в парках, скверах и пешеходных зонах, в связи, с чем планируется перевести на пешее патрулирование еще 50 нарядов. Также планируем оснастить эти патрули электросамокатами, - сказал Таймерденов.

Наряду с этим в условиях заторных явлений на центральных улицах остро стоит вопрос своевременного прибытия по вызову на место преступления или дорожно-транспортного происшествия. Для решения данной проблемы предлагается оснастить патрульную полицию и мотоциклетным транспортом.

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