Какая погода будет в феврале в Казахстане

Смена циклонов и антициклонов ожидаются часто в течение февраля.

В РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Республике Казахстан на февраль, сообщает zakon.kz.

По климатическим сведениям в феврале продолжительность светлого времени суток увеличивается в среднем на 2-3 часа. В южных регионах происходит переход среднесуточных температур через 0° к положительным значениям. На большей части республики туманы и гололедные явления наблюдаются чаще, чем в январе. Количество осадков от января к февралю уменьшается, лишь в горных районах Казахстана, напротив, увеличивается, - сообщили в ведомстве.

Согласно консультативному прогнозу на большей части РК с прохождением Южных и Западных циклонов, выносом теплых воздушных масс с районов Ирана ожидается повышенный фон температуры воздуха. Осадки предполагаются часто в южной половине страны преимущественно в виде дождя, в северной половине - смешанные осадки (дождь, снег). Прогнозируются туман, гололед, усиление ветра, в северных регионах с низовой метелью. Смена циклонов и антициклонов ожидаются часто в течение февраля.

К середине первой декады по республике ожидается повышение температуры воздуха:

на западе ночью до -5+3°С, днем до -2+10°С;на севере, северо-западе, в центре и на востоке ночью до 0,-10°С, днем до -5+3°С;на юго-западе, юге и юго-востоке ночью до -3+5°С, днем до +8+15°С.

В конце первой декады с вторжением антициклона температуры воздуха понизятся:

на севере, востоке и в центре Казахстана ночью до -15-25°С, днем до -10-16°С;на западе, северо-западе страны ночью до -10-18°С, днем до -5-12°С;в южных регионах ночью до -7-15°С, днем до -5+5°С.

Во второй и третьей декадах с выносом теплых воздушных масс температуры воздуха вновь будут повышаться: в северной половине днем до 0,-7°С, в южной половине - до +5+10°С, на крайнем юге +15°С. Однако не исключено и существенное понижение температуры воздуха. При затоках холодных воздушных масс с районов Таймыра в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до -20-30°С, днем до -10-18°С, в северо-западной части страны ночью до -10-18°С, днем до -7-12°С, в южной половине РК ночью до -7-12°С, местами до -15-20°С, днем до -2-13°С.

Прогноз на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.

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