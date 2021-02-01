Полицейские в США заковали девочку в наручники и распылили в лицо газ

Девочка была доставлена в больницу.

К 9-летней девочке полиция города Рочестера в американском штате Нью-Йорк применила перцовый спрей, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, ​​полицейские приехали на вызов о "семейных проблемах".

Заместитель начальника полиции Андре Андерсон заявил, что на месте девочка "дала понять, что хотела убить себя и свою маму". Девочка сначала пыталась сбежать, в то время как полицейские пытались поместить ее на заднее сидение полицейской машины, чтобы доставить в больницу. Она пнула одного из полицейских, - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что есть видео инцидента. На котором видно, как девочка сопротивляется полицейским.

Она заявила, что не хочет садиться в машину, пока не увидит своего отца. Когда полицейские надели на нее наручники, девочка лежала на снегу, она просила их остановиться. После того, как девочка в очередной раз отказалась сесть в машину, полицейский применил перцовый баллончик.

Мэр города Лавли Уоррен призвала полицейских города реагировать на подобные инциденты с большим сочувствием и состраданием.

Девочка была доставлена в больницу, ее уже выписали.

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