В четырех километрах от урочища Бозжыра будут строить туристический объект

После появления объекта ожидается, что более 200 местных жителей получат работу.

Туристический объект будет построен в четырех километрах от урочища Бозжыра, передает zakon.kz.

Lada.kz сообщает, что такое решение принял акимат Мангистауской области совместно с инвестором. Отмечается, что при обсуждении проекта учитывалось мнение общественного совета и экспертов-экологов.

По словам инвесторов, проект туристического объекта в урочище Бозжыра будет реализован за пределами Жабайушканского заказника, на расстоянии четырех километров от "клыков". Ближе, чем на это расстояние, никакая строительная техника не подъедет. Работы на особо охраняемой территории вестись не будут, - сказали в пресс-службе акимата.

Для подведения инфраструктуры инвестор планирует применять экологически безопасные технологии. После появления этого объекта ожидается, что более 200 местных жителей получат работу.

Осенью 2020 года появилась информация, что в урочище Бозжыра будет построен отель. Позже Президент Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть проект строительства.

В декабре строительство отеля перенесли за пределы Жабайушканского заказника. Обсуждался и возможный перенос проекта в одно из близлежащих сел.

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