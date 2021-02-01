Какие дороги станут платными в 2021 году

К 2025 году протяженность платных дорог в Казахстане составит 11 тыс. км.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК под председательством министра Бейбута Атамкулова прошло совещание по вопросу внедрения системы платности на автомобильных дорогах республиканского значения, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы по устройству контрольных арок на 18 участках автодорог протяженностью 5,8 тыс. км. 10 участков введены в тестовую эксплуатацию, установлен 41 программно-аппаратный комплекс на участках дорог "Шымкент – гр. Узбекистана, Уральск – гр. РФ (Саратов)", "Уральск – гр. РФ (Самара) и Актобе – гр. РФ (Оренбург)", "Щучинск-Петропавловск", "Шымкент-Кызылорда", "Шымкент-Тараз", "Тараз-Кайнар", "Капшагай-Талдыкорган", "Костанай-Тройцк". Планируется завершение установки всех программно-аппаратных комплексов и запуск оставшихся 8 участков в тестовую эксплуатацию. пресс-служба МИИР РК

В целом, как уточнили в ведомстве, запуск платных участков в рамках I этапа протяженностью 5,8 тыс. км планируется 30 марта 2021 года.

В 2021 году в рамках инвестиционного договора также запланированы строительно-монтажные работы на 5-ти участках протяженностью 800 км: "Петропавловск – гр. РФ (на Курган)", "Щучинск – Зеренда", "Таскескен – Бахты", "Жетибай – Жанаозен" и "Актобе – Карабутак", - отметили в МИИР.

Отмечается, что по данному вопросу на системной основе проводятся общественные слушания в регионах. Так, в декабре 2020 года проведены 15 общественных слушаний, в феврале текущего года запланировано проведение 58 общественных слушаний по 13 участкам.

К 2025 году протяженность платных дорог в Казахстане составит 11 тыс. км. Полученные средства будут направлены на текущий ремонт участков, содержание дорог, обслуживание системы взимания платы и выплаты инвестору, - напомнили в МИИР.

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