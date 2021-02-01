Задержан мужчина, который делал нелегальные тесты на коронавирус

Одна из жертв связалась с лабораторией, куда якобы были отправлены тесты, и выяснила, что не фигурирует в качестве пациента и его тестов там нет.

Национальная полиция Испании задержала мужчину, который выдавал себя за медицинского работника и нелегально проводил тесты на COVID-19, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Нацполицию, мужчина выдавал себя за медработника (соответствующей квалификации у него не было), чтобы иметь возможность приобретать необходимые тесты в медицинском центре. Пробы он брал на дому или на работе пациентов, стоимость одного теста – 100 евро. Однако никаких анализов он не проводил. Одна из жертв связалась с лабораторией, куда якобы были отправлены тесты, и выяснила, что не фигурирует в качестве пациента и его тестов там нет.

Полиция установила, что выдававший себя за медработника подделывал результаты, используя бланк реальной лаборатории.

Причем анализы этого потерпевшего, якобы проведенные подозреваемым, показали положительный результат. Пациенту было рекомендовано уйти на карантин и прекратить социальные контакты. Проведенные позже официальные анализы показали, что заболевания у него нет.

Пока полиция нашла двух пострадавших, однако, скорее всего, их больше. Жалобу также подали медицинский центр и лаборатория. Задержанному предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов и незаконном занятии профессией.

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