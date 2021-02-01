На бойцов Нацгвардии напали с ножом в Шымкенте

Его доставили в полицию.

В Шымкенте мужчина размахивал ножом перед бойцами Нацгвардии. Его задержали, передает zakon.kz.

В пресс-службе Нацгвардии сообщили, что в минувшие выходные гвардейцы заметили двух молодых людей, ругающихся между собой. У одного из них был нож. Гвардейцы предупредили молодых людей о том, что они нарушают общественный порядок и призвали успокоиться. В ответ на сделанное предупреждение один из них начал размахивать ножом и выражаться нецензурной бранью.

Призвали их не нарушать общественный порядок, в этот момент один из них набросился на нас с ножом. Пришлось применить физическую силу и усмирить дебошира. Свернули ему руки и передали сотрудникам полиции, — говорит гвардеец Ердәулет Ешентай.

Задержанному 26 лет. Его доставили в УП Енбекшинского района Шымкента.

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