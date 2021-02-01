"В первый этап не вхожу, но никто и не проверял". Карагандинец получил вакцину от COVID-19

По его словам, после вакцинации ему сразу пришло смс: "1 февраля идите вакцинируйтесь".

Житель Караганды Денис Малинов заявил, что получил вакцину от COVID-19, хотя и не входит в первый этап вакцинируемых, сообщает zakon.kz.

Обещал первого февраля поставить вакцину и поставил. Пошел сегодня в прививочный центр и поставил себе вакцину. В первый этап не вхожу, но никто и не проверял. ГОА жди меня, - написал он на своей странице в Facebook.

По словам карагандинца, после вакцинации ему сразу пришло смс: "1 февраля идите вакцинируйтесь".

Система видимо сама не ожидала такого расклада. (...) Сам в шоке. Процесс по-другому построен. Сначала осмотр и анкета. Потом пошел на укол и там параллельно спрашивали ИИН и ФИО. Самое интересное, что за меня мог прийти кто угодно, назвать ИИН и в его паспорте бы числилось, что укололся я. Считаю это большое упущение, - написал Малинов в комментариях к своему посту, где приложил скрин смс, фотографии и видео с места вакцинации.

С 1 февраля по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации "Спутник V".

В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и др.

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