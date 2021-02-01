Узбекистанца задержали по подозрению в убийстве сожительницы в Алматинской области

Фото: ДП Алматинской области

Со слов подозреваемого, после совместного употребления спиртных напитков он поссорился с сожительницей и ударил ее в живот кухонным ножом.