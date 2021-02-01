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Крупное ДТП произошло в Алматы: на пр. Аль-Фараби образовалась пробка

Фото: скриншот 1 февраля 2021, 21:16

Видео распространяют в соцсетях.

В соцсетях распространяют видео крупного ДТП, произошедшего на пр. Аль-Фараби в Алматы, сообщает zakon.kz.

Аль-Фараби 8 часов вечера. Стоит в обе стороны, корректируйте маршрут, - пишут в паблике kris.p.online в Instagram.

По Аль-Фараби в восточном направлении произошло крупное ДТП, подробности уточняются, - пишут в другом паблике kris_p_almaty в Instagram.

Также видео огромной пробки у себя на странице в Facebook разместил житель Алматы Павел Александров.

Аль-Фараби стоит колом. Нижняя сторона в районе Весновки. Нечасто такое увидишь. Выбирайте маршруты объезда, - написал он.

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