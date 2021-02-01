В одном из районов Алматы на семь часов отключат холодную воду

Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения нового водопровода к магистральных сетям.

Ряд зданий в Алмалинском районе Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, сообщает zakon.kz.

4 февраля с 9:00 до 16:00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в контуре улиц Карасай батыра - р. Большая Алматинка - Райымбека - Брусиловского. пресс-служба ГКП "Алматы су"

Отмечается, что вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения нового водопровода к магистральных сетям.

На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами, - заключили в ГКП.

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