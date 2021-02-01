Охранники караоке напали на проверяющих: уголовное дело переквалифицировали

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5 тысяч МРП либо лишение свободы до 5 лет.

В Костанае по факту нанесения телесных повреждений представителям мониторинговой группы продолжается досудебное расследование, сообщает zakon.kz.

29 декабря 2020 года в 22.30 в Костанае охрана одного из увеселительного заведения города жестко воспрепятствовала работе мониторинговой группе.

Двое охранников нанесли телесные повреждения журналисту, которая была в составе группы. Представителей акимата с применением физической силы вывели из помещения. По данному факту 30 января полицией в отношении двух 23-летних подозреваемых начато досудебное расследование. Первоначально факт был зарегистрирован по статье 114 УК РК "Неосторожное причинение вреда здоровью". В дальнейшем уголовное дело переквалифицировано на статью 252 УК РК "Превышение полномочий служащими частных охранных служб". пресс-служба ДП Костанайской области

В ведомстве отметили, что санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5 тысяч МРП либо лишение свободы до 5 лет.

Кроме того, проверяется факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Также составлены административные протокола по статье 132 КоАП РК "Допущение нахождения несовершеннолетнего в увеселительном заведении". Собран материал по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно- эпидимиологического благополучия населения" и направлен для принятия решения в органы СЭС, - заключили в областном ДП.

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