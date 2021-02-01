Коробку с отрезанной головой человека обнаружили полицейские

Она была найдена в центре города.

Французская полиция обнаружила коробку с отрезанной головой человека, передает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

Как сообщил телеканал France 3 Regions, полиция города Тулона во Франции задержала владельца квартиры, из окна которой была выброшена картонная коробка с отрезанной головой человека.

Отмечается, что коробка была найдена в центре города. Сейчас эта часть города оцеплена полицией.

По данным правоохранительных органов, голова принадлежит бездомному, которого накануне к себе пригласил задержанный. В квартире был обнаружен еще один бездомный, который также пришел в гости к хозяину квартиры.

По данным Media Citoyens, после инцидента с найденной коробкой были задержаны и владелец квартиры, и его гость. Задержание произошло в 15:30 (20:30 по времени Нур-Султана).

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