Что нужно знать при попадании в ДТП: вопрос - ответ

При ДТП водитель обязан немедленно остановить транспорт и принять меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим.

В данной статье вы узнаете, какими должны быть действия водителя и сотрудников дорожной полиции при ДТП, как проводятся медицинское освидетельствование, выплата ущерба, какова административная и уголовная ответственность при ДТП и многое другое, сообщает zakon.kz.

Какие бывают виды ДТП

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Каковы обязательные действия водителя при ДТП

При ДТП водитель, причастный к нему, обязан:

1. немедленно остановить и не трогать с места транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, а также не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП;

2. принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;

3. незамедлительно сообщить о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел;

4. освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно;

5. при необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.

Какими должны быть действия сотрудников дорожной полиции

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

1. составить схему ДТП,

2. протокол осмотра места ДТП,

3. административный протокол,

4. отобрать объяснения,

5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

Также сотрудники дорожно-патрульной полиции проверят все ваши документы, нарисуют схему и попросят отбуксировать транспортные средства в случае, когда оно затрудняет движения других автомобилей.

Заполнением указанных документов занимаются непосредственно прибывшие на место ДТП сотрудники дорожно-патрульной полиции. Перед подписанием документов внимательно ознакомьтесь с ними и отстаивайте свои законные права.

Как проводится медицинское освидетельствование

При составлении протокола об административном правонарушении сотрудники дорожной полиции используют также результаты медицинского освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Данное освидетельствование рекомендуется пройти добровольно и незамедлительно.

Освидетельствование может проводиться непосредственно на месте ДТП с применением специальных приборов и средств, устанавливающих наличие опьянения.

За невыполнение требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения предусмотрено административное наказание в виде административного ареста на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 8 лет.

Как проводится техническая экспертиза (оценка ущерба)

Чтобы получить страховое возмещение после ДТП потерпевший обращается в страховую компанию, после чего встает вопрос о проведении автоэкспертизы.

Автоэкспертиза – это оценка ущерба, которая проводится в целях возмещения материальных средств их владельцу.

Обычно страховщик проводит оценку самостоятельно силами штатных специалистов либо через привлечённого эксперта.

При обращении потерпевшего на основании заявления, страховщик за свой счет в течение 10 рабочих дней организует оценку размера вреда имуществу у выбранного независимого эксперта.

Потерпевший обязан сохранить авто в том же состоянии после ДТП в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления страховщику на организацию оценки.

В случае, если оценщик не успевает провести оценку в течение вышеуказанного срока, то он должен уплатить неустойку в размере 0,5 МРП за каждый день просрочки.

Организация оценки поврежденного имущества включает следующие этапы:

1. выбор независимого эксперта в соответствии с предоставленным страховщиком перечнем независимых экспертов и информацией об их месте нахождения, контактах;

2. определение места проведения оценки;

3. осмотр поврежденного имущества;

4. проведение независимым экспертом оценки поврежденного имущества;

5. представление отчета об оценке на ознакомление выгодоприобретателю.

Какова административная ответственность за совершение ДТП

Нарушение водителем ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, влечет штраф в размере 20 МРП или лишение прав на срок до 6 месяцев.

То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере 40 МРП или лишение прав на срок до 9 месяцев.

Если вышеупомянутые действия совершены лицом без водительских прав (в т.ч. лишенным), то размер штрафа составит 60 МРП.

Оставление водителем места ДТП при нарушении ПДД, участником которого он являлся, влечет штраф в размере 50 МРП либо лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Если это сделал водитель без прав (в т.ч. лишенный), то размер штрафа составит 100 МРП либо административный арест на 30 суток.

Примечание: лицо, оставившее место ДТП в связи с оказанием медицинской помощи пострадавшему, освобождается от ответственности.

Какова уголовная ответственность за совершение ДТП

Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 300 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 240 часов, либо арестом на срок до 75 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2-х лет.

То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Деяние, повлекшее по неосторожности смерть 2-х и более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Как выплачивается ущерб

После того как специализированный административный суд вынесет решение о признании вашего оппонента виновным в ДТП и наложит административное взыскание, вам необходимо подождать 10 дней для того чтобы постановление суда вступило в законную силу. Если его обжалуют в апелляционной инстанции, то дело может затянуться ещё на месяц.

После вступления в законную силу постановления суда, необходимо обратиться в страховую компанию, собрав следующие документы:

· страховой полис (его дубликат) лица, чья гражданско-правовая ответственность наступила вследствие причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего, в случае его отсутствия копия страхового полиса, либо при наличии одного из сведений по указанному страховому полису (наименование страховщика, номер, дата выдачи страхового полиса) или о страхователе (фамилия, имя, при наличии - отчество страхователя, государственный номер регистрации транспортного средства);

· документ, подтверждающий факт наступления страхового случая и размер вреда, причиненного потерпевшим;

· копия справки о сроке временной нетрудоспособности потерпевшего в случае наличия факта причинения вреда жизни, здоровью потерпевшего или справки специализированных учреждений об установлении инвалидности потерпевшего - в случае ее установления;

· нотариально удостоверенная копия свидетельства о смерти потерпевшего;

· документ, подтверждающий право выгодоприобретателя на возмещение вреда (копия);

· заявление на организацию оценки;

· документы по оценке размера причиненного вреда, произведенной независимым экспертом;

· копия удостоверения личности выгодоприобретателя (для физического лица) или оригинал доверенности, выданной представителю юридического лица;

· документы, подтверждающие расходы, понесенные страхователем (застрахованным) в целях предотвращения или уменьшения убытков при наступлении страхового случая, - при их наличии;

· копия водительского удостоверения страхователя (застрахованного) или лица, управлявшего транспортным средством, и копия документа, подтверждающего его право на управление данным транспортным средством, в том числе копия свидетельства о регистрации транспортного средства.

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