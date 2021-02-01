Дождь и снег ожидаются в Казахстане. Погода на 2 февраля

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Местами по республике ожидаются туман.
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 2 февраля, сообщает zakon.kz.
Погода на территории Казахстана ожидается без существенных изменений – на юге, юго-востоке и востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра, связанные с прохождением фронтальных разделов, а на остальной территории под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман. РГП "Казгидромет"
В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Туркестанской области местами ожидается туман, ночью – гололед.
В Мангистауской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.
В Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
Прогноз погоды в Алматы: днем 4°, облачно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -13°, облачно.
Прогноз погоды на 2 февраля.
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