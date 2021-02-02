Глава ВОЗ заявил о снижении количества новых случаев COVID-19 по всему миру

По его словам, это также показывает эффективность применения введенных в связи с пандемией мер в области общественного здравоохранения.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал признак того, что COVID-19 можно контролировать, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он заявил, что количество заражений COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд, и это, по мнению главы ВОЗ, говорит о том, что вирус можно контролировать, даже с новыми мутациями.

Третью неделю подряд снижается количество новых случаев COVID-19 по всему миру. До сих пор есть много стран, где случаи растут, но на глобальном уровне это обнадеживающая новость. Она говорит о том, что вирус можно контролировать, даже с появлением новых вариантов, - сказал он на брифинге.

По его словам, это также показывает эффективность применения введенных в связи с пандемией мер в области общественного здравоохранения.

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