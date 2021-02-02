Переворот в Мьянме: военные объявили имена новых министров

Они назначили 11 новых чиновников.

Мьянманские военные, объявившие о чрезвычайном положении в стране, представили обновленный список должностных лиц, которые заняли министерские посты в правительстве, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, соответствующий перечень опубликован принадлежащей военным телевизионной сетью "Мьявадди".

По ее данным, объявлено о назначении 11 новых чиновников. Так, пост министра иностранных дел, который занимала государственный советник Аун Сан Су Чжи, получил Вунна Маун Лвин. Вместе с тем министром внутренних дел и по совместительству главой по делам союзного правительства выбран генерал-лейтенант Соу Тхут. Министром обороны назначен генерал Мья Тхун У, пограничных дел - генерал-лейтенант Тхун Тхун Наун, планирования, финансов и промышленности - Вин Шейн, по делам инвестиций и внешнеэкономических связей - Аун Найн У, международного сотрудничества - Коу Коу Найн, информации - Чхи Найн, по делам религии и культуры - Коу Коу, труда, иммиграции и народонаселения - Мьин Чайн, здравоохранения и спорта - Тэ Кхайн Вин.

Ранее ряд министров и их заместителей были отстранены от занимаемых должностей. Кроме того, исполняющим обязанности президента Мьянмы был назначен первый вице-президент Мьин Све.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и фактического руководителя страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства.

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