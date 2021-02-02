Найден универсальный продукт, который поможет вернуть волосам природную силу

По словам специалистов, кокосовое масло имеет уровень защиты от солнца, что делает продукт незаменимым средством в летний период.

Проблема красивых и здоровых волос волнует не только женщин, но и представителей сильного пола. В современном мире многие сталкиваются с неприятными последствиями экологии, которые отражаются в первую очередь на внешнем виде. Однако существует один универсальный продукт, который поможет справиться с выпадением и ломкостью волос, вернув им природную силу, передает zakon.kz со ссылкой на "Профиль".

Кокосовое масло широко используется в индустрии красоты, в пищевой отрасли, а также промышленности. Масло содержит большое количество жирных кислот, которые улучшают физическое и психическое состояние. Кроме того, этот продукт помогает избавиться от лишнего веса и улучшает здоровье сердца за счет снижения уровня "плохого" холестерина. Но особенно оно популярно как средство по уходу за волосами.

По словам специалистов, кокосовое масло имеет уровень защиты от солнца, что делает продукт незаменимым средством в летний период.

Также продукт обладает способностью проникать в глубину стержня волоса и образовывать там защитный слой. Таким образом кокосовое масло восстанавливает волосы изнутри, увлажняя их и омолаживая, пишет MSN.

Кроме того, масло полезно для кожи головы. Дело в том, что оно обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Таким образом продукт помогает справиться, например, с перхотью и другими заболеваниями.

Также оно эффективно в борьбе с вьющимися волосами. Причиной "пушистых" волос становятся сушка феном и агрессивные химические средства для укладки. Волос теряет влагу и начинает виться. Решат проблему несколько капель масла.

Отмечается, что последнее преимущество продукта заключается в том, что он натуральный и при этом не очень дорогой.

Кокосовое масло защищает окружающую среду. При утилизации оно полностью разлагается, не нанося вред экологии.

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