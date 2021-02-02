Трехмесячный щенок стал источником бешенства в Шымкенте

По словам ветинспекторов, купили дворнягу с рук.

На одной из улиц Шымкента ввели ограничения из-за щенка, больного бешенством, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", очаг бешенства выявили в Шымкенте, из-за чего на улице Ахметова ввели ограничительные меры.

Оказалось, что источником инфекции стал маленький щенок. Жители одного из домов, по словам ветинспекторов, купили дворнягу с рук, сделали ему прививку от чумки, но через некоторое время животное скончалось. Анализы показали, что собака болела бешенством. Для специалистов остается загадкой, где именно щенок подхватил болезнь.

Вообще, когда животные болеют, у них бывает обильное слюнотечение, боязнь воды, боязнь света. Но таких клинических признаков не было у трехмесячного щенка. руководитель отдела ветеринарии управления сельского хозяйства Шымкента Манарбек Ержигитов

Отмечается, что хозяева щенка и их дети теперь под медицинским наблюдением. Всем членам семьи в ближайшее время сделают прививки от бешенства. Для остальных жителей на два месяца ввели ограничения. За это время домашних животных на этой улице вакцинируют, а бродячих кошек и собак в этом районе начнут отлавливать.

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