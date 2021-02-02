Киберволонтеры будут помогать казахстанским полицейским

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В их число войдут IT-специалисты.
В Казахстане киберволонтеры начнут помогать полицейским в противодействии хакерским атакам, передает zakon.kz.
Как сообщает almaty.tv, в их число войдут IT-специалисты.
Как сообщили в МВД, сейчас разрабатывается концепция отечественной сервисной модели полиции и начато поэтапное апробирование в Карагандинской области.
В рамках пилота киберволонтеры помогают полиции просеять огромный массив данных, распространяемых в Интернет-ресурсах, выявить противоправный контент и информировать об этом правоохранительные органы. зампредседателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!