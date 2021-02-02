Астанчане пожаловались на высокий уровень опасного излучения

В энергокомпании заявили, что проведут новый замер напряженности электромагнитного поля уже на днях.

От онкологии и серьезных хронических заболеваний массово страдают жители одного из районов Нур-Султана, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", люди считают, что всему виной высокий уровень излучения от высоковольтной линии электропередач. Допустимый уровень действительно превышен в десятки раз. Это подтвердили и в Национальном центре экспертизы. Но о переселении жителей из опасного района речь по-прежнему не идет. Люди слышат одни только обещания уже больше 20 лет.

По словам родителей Саши, ребенок в свои 11 лет уже перенес две химиотерапии. Когда ему было девять лет, в подмышке появилась припухлость, которая быстро переросла в опухоль. Родители говорят, что мальчик родился абсолютно здоровым. Если бы не высоковольтные линии электропередач у дома, он не страдал бы от болей.

А когда сделали ПЭТ КТ, оказалось, у него во всем организме и в паху кровоточащая лимфома. И сразу экстренно на следующий день ему начали химиотерапию делать. житель Нур-Султана Михаил Пташенко

Отмечается, что почти каждый житель этих улиц состоит на учете в больнице с онкологическим или хроническим заболеванием, и винят люди в этом линии электропередачи.

23 года они нас облучали. Это была их вина. А мы страдаем из-за этого. Понимаете, от него идет электромагнитное поле, которое в сырую погоду увеличивается в 10 раз. Вот, если оно, например, в сухую погоду покажет 40, в сырую погоду оно покажет 400. жительница Нур-Султана Светлана Ломакина

Астанчане вспоминают, что эти электросети в район заводили срочно в 1990-х годах, так как нужна была энергия на строительство новой столицы. По их словам, местных жителей обещали переселить, так как жить рядом с вышками опасно. Власти это признавали, но все осталось только на словах.

Я уже страдаю инсультом, инфарктом. По нашей улице уже умерли от рака человек 10. Осталось теперь наша очередь. Просим принять меры и компенсацию платить тем, кто проживает в этой вредной зоне, как Семипалатинский полигон. Мы тоже не хуже Семипалатинского полигона, все люди страдают, болеют даже внуки. житель Нур-Султана Ораз Садуев

Как сообщается, люди десятилетиями жаловались, писали письма в акимат. В итоге, власти города выделили деньги на экспертизу в независимой лаборатории. Ее специалисты подтвердили: в районе завышен уровень радиации. Причем, аж в сотню раз. Однако в Акмолинской распределительной электросетевой компании усомнились в точности показаний.

Норма для человека, где запрещено находиться 20 киловольт на метр, а там две тысячи. Это, грубо говоря, в 100 раз превышает. Согласно паспортным данным, предел измерения данного аппарата 100 киловольт на метр квадратный. Прибор не может показывать больше своих паспортных пределов. главный инженер АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания" Александр Сырвачев

В энергокомпании заявили, что проведут новый замер напряженности электромагнитного поля уже на днях. По его результатам жителям обещают дать точный ответ.

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