Рейтинг Джо Байдена начал падать

Демократ Джо Байден вступил в должность 20 января.

Рейтинг нового президента США Джо Байдена впервые с момента избрания начал падать, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на опрос, проведенный совместно с Исследовательской службой Харриса.

Если на момент инаугурации Байдена поддерживали 63 процента американцев, то, по данным на 28-29 января, работой президента оказались довольны 61 процент населения. Опрос также выявил, что количество сторонников Байдена среди республиканцев за неделю снизилось с 30 до 24 процентов, при этом 94 процента демократов по-прежнему готовы выразить поддержку главе государства.

Демократ Байден вступил в должность 20 января, сменив республиканца Дональда Трампа. На момент окончания его полномочий, 60 процентов американцев назвали Трампа "одним из худших президентов в истории".

Ранее сообщалось, что большинство американских избирателей увидели в штурме Капитолия, который произошел 6 января, угрозу демократии.

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