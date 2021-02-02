В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь

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Кулеба ранее констатировал начало "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном.
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Соответствующее заявление Блинкен сделал в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине. Нед Прайс
Кулеба ранее констатировал начало "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном.
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