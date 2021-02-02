Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь

Фото: ВВС 2 февраля 2021, 06:38

Кулеба ранее констатировал начало "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее заявление Блинкен сделал в телефонном разговоре с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь Украине. Нед Прайс

Кулеба ранее констатировал начало "нового дня" в отношениях между Киевом и Вашингтоном.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬36
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
Сурок предсказал, когда придет весна