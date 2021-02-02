Диетолог рассказал об опасности сыра

При злоупотреблении сыром от него может даже сформироваться зависимость.

Кандидат медицинских науки, диетолог Андрей Бобровский рассказал об опасности сыра, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Врач отметил, что сыр содержит много полезных элементов и может при непереносимости лактозы заменить молоко. Он подчеркнул, что в сыре в 3-5 раз больше калорий и в 5-6 раз больше белка, чем в молоке.

Однако в то же время в нем может оказаться в десять раз больше насыщенного жира, который большинство экспертов связывают с "болезнями цивилизации", в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями. доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский

Специалист советует употреблять данный продукт в умеренном количестве и выбирать низкокалорийные или твердые сорта, которыми можно быстрее насытиться. Он также добавил, что при злоупотреблении сыром от него может даже сформироваться зависимость.

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