О ситуации с коронавирусом рассказали в Минздраве

За прошедшие сутки зарегистрированы 1 161 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 1 февраля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 161 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 189 131 случай, из них:

в городе Нур-Султан - 22360(+76), в городе Алматы - 22215(+87), в ВКО - 20326(+86), в Атырауской области - 16144(+52), в Карагандинской области - 13953(+80), в Павлодарской области - 13848(+238), в ЗКО – 11113(+55), в СКО - 11033(+79), в Акмолинской области - 11159(+195), в Костанайской области - 10394(+85), в Алматинской области - 9362(+75), в городе Шымкент - 5883(+7), в Жамбылской области - 5589(+8), в Туркестанской области - 4121(+19), в Мангистауской области - 4056(+8), в Актюбинской области - 3958(+3), в Кызылординской области - 3617(+8). Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 195 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 68, в городе Алматы - 80, в городе Шымкент - 3, в Акмолинской области - 145, в Актюбинской области - 25, в Алматинской области - 109, в Атырауской области - 79, в ВКО - 13, в Жамбылской области - 60, в ЗКО - 85, в Карагандинской области - 58, в Костанайской области - 122, в Кызылординской области - 3, в Мангистауской области - 3, в Павлодарской области - 222, в СКО - 105, в Туркестанской области - 18.

Всего в стране выздоровели – 169 963 человека от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!