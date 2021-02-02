МВД перекроет улицы в Москве во время заседания по делу Навального

2 февраля в здании Мосгорсуда будет рассматриваться ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Во вторник, 2 февраля, на время судебного заседания по делу Алексея Навального полиция перекроет несколько улиц, ведущих к Мосгорсуду. Об этом сообщается на сайте московского управления МВД, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Движение органичат на 1-й, 2-й и 3-й улицах Бухвостова, Богородском валу, а также на участках Краснобогатырской улицы и Проектируемого проекта.

Заседание по делу Навального назначено на 10 утра. Штаб политика призвал его сторонников прийти к зданию Мосгорсуда и поддержать его. На сайте МВД отмечается, что улицы перекроют с 9 часов утра.

2 февраля в здании Мосгорсуда будет рассматриваться ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше", приговор по которому был вынесен оппозиционеру в 2014 году.

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального, который проходил реабилитацию после отравления боевым ядом "Новичок" в Германии, в розыск, заявив о том, что он нарушил правила испытательного срока - в частности, не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. При этом испытательный срок истекал 30 декабря, а приговор по так называемому делу "Ив Роше" – 3,5 года лишения свободы условно, – согласно постановлению ЕСПЧ, был вынесен с нарушением прав обвиняемого. Навальный вернулся в Россию 17 января, и его сразу же задержали и арестовали.

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