В Алматинской области переименовали ряд образовательных организаций

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Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин подписал постановление о наименовании и переименовании некоторых организаций образования Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

О присвоении наименования и переименовании некоторых организаций образования Алматинской области:

В соответствии с подпунктом 4-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 марта 1996 года №281 "Об утверждении Правил присвоения наименования аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, железнодорожным станциям, станциям метрополитена, автовокзалам, автостанциям, физико-географическим и другим объектам государственной собственности на территории Республики Казахстан, а также переименования, уточнения и изменения транскрипции их наименований и присвоения собственных имен лиц государственным юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Присвоить государственному коммунальному учреждению "Средняя школа №48" государственного учреждения "Отдел образования Илийского района" имя Толегена Айбергенова.

Переименовать следующие организации образования:

коммунальное государственное учреждение "Средняя школа№3 Кеген сдошкольным миницентром" государственного учреждения "Отдел образования Кегенского района" в коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Кенеса Нурпеисулы с дошкольным миницентром" государственного учреждения "Отдел образования Кегенского района";

коммунальное государственноеучреждение"Казахская средняя школа селоУшконыр" государственного учреждения "Карасайский районный отдел образования" в коммунальное государственное учреждение "Казахская средняя школа имени АльжанБукарбайкызы" государственного учреждения "Карасайский районный отдел образования".

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