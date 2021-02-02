Снижение смертности от пневмонии зафиксировано в Казахстане

На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 909 человек (16 609 КВИ+ и 11 300 КВИ-).

В Казахстане три человека скончались от коронавируса, от пневмонии - о, сообщает zakon.kz.

На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 909 человек (16 609 КВИ+ и 11 300 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 028 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 881 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 264 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов; на аппарате ИВЛ - 44 пациента, - сообщили в Минздраве.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

31 января зафиксированы 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 128 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 47898, летальных случаев - 570, выздоровевших - 36028.

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