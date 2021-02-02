Как будут сдерживать цены на продукты в Казахстане

Необходимо нарастить производство сельхозтоваров.

26 января на расширенном заседании правительства глава государства высказался о росте цен на социально значимые товары, в связи с чем дал ряд поручений. Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, что будет предпринято по сдерживанию цен на продукты, передает корреспондент zakon.kz.

Акиматам нужно держать данный вопрос на жестком контроле и незамедлительно принимать меры по введению предельных цен при их росте. Обеспечить максимальное формирование стабилизационных фондов по импортозависимым и экспортоориентированным товарам. По товарам, производимым в нашей стране, обеспечить приоритетное финансирование форвардных контрактов в рамках "оборотной схемы" с увеличением объемов финансирования до 50 млрд тенге, - сказал министр на заседании правительства.

Он отметил, что также необходимо нарастить производство сельхозтоваров. Наряду с цифровизацией торговли, запустить Национальную товаропроводящую систему. В целом, по его словам, будет построено 24 оптово-распределительных центров (ОРЦ), семь из которых запустят в 2022 году в городах Нур-Султан, Шымкент, Алматы, Алматинской, Жамбылской и Павлодарской областях.

В рамках противодействия нелегальному торговому обороту на границе министром было предложено следующее:- провести цифровизацию системы технического регулирования;- разработать новый закон "Об оценке соответствия";- создать приграничные испытательные лаборатории;- расширить перечень товаров для маркировки.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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