На вопросы бухгалтеров по порядку расчета ИПН ответили в КГД

Информация о необходимости пересчета и сдачи налоговой отчетности до марта 2021 года не соответствует действительности.

В Комитете госдоходов ответили на вопросы бухгалтеров по поводу изменений порядка расчета ИПН, передает zakon.kz.

Ранее уже в КГД поясняли, что вступившие в силу нормы по применению вычетов по ОПВ (пенсионные выплаты) и взносам на ОСМС для физических лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, (ретроспективно с 2018 года и 2020 года) не являются ошибкой.

Данные нормы были предусмотрены на стадии законопроектной работы и размещены в открытом доступе на официальных сайтах Министерства национальной экономики РК и Парламента РК, на портале электронного правительства. Также предлагаемые на тот момент изменения прошли согласование с бизнес-сообществом. Комитет госдоходов.

В Комитете напомнили, что с июля 2018 года уплата ОПВ была обязательством физического лица, работающего на основании договора гражданско-правового характера, и только с 2019 года такая уплата является обязательством налогового агента.

Таким образом, если во втором полугодии 2018 года физлица самостоятельно не платили пенсионные взносы, пересчет облагаемого ИПН дохода не требуется и нет необходимости вносить изменения в налоговую отчетность по ИПН за 2018 год. В связи с чем у налоговых агентов есть время для пересчета и изменения налоговой отчетности, - сказали в комитете.

Вместе с тем там отметили, что распространяемая информация о необходимости пересчета и сдачи налоговой отчетности до марта 2021 года не соответствует действительности.

По данным КГД, самостоятельно уплативших ОПВ за 2018 год составляет менее 0,1% от плательщиков ОПВ, по которым возможен пересчет суммы ИПН.

В тоже время налоговый агент вправе представить дополнительную налоговую отчетность. При этом вопрос возврата суммы уплаченного ИПН рассматривается при представлении заявления налоговому агенту на возврат излишне уплаченной суммы налога, - пояснили в КГД.

Так, в целях оптимизации государственной услуги начиная с 2021 года, срок проведения зачетов и возвратов излишне уплаченной суммы налога сокращен с десяти до пяти рабочих дней. Также можно такую излишне уплаченную сумму оставить в счет предстоящих платежей.

В Комитете госдоходов отмечают, что представление деклараций по ИПН не повлияет на оценку СУР (система управления рисками), так как в критериях применения системы отсутствует критерий "многократное внесение изменений по ИПН".

Относительно представления деклараций, влияющих на оценку СУР, говорится, что критерий "Многократное внесение изменений и дополнений в ранее представленную налоговую отчетность" не является конфиденциальной информацией, что подтверждает открытость и доступность описаний данного критерия для бизнес-сообщества.

Такой критерий определяется исключительно в случае, если налогоплательщиком представлено более 5-ти дополнительных деклараций к уменьшению по КПН или НДС на общую сумму более чем 10 (десять) миллионов тенге, - отметили в ведомстве.

Кроме того, там отметили, что представление дополнительных ФНО по ИПН не влечет какой-либо ответственности бухгалтеров.

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