Экс-председателя комитета по матрезервам и 21 человека осудили за растрату 6,5 млрд тенге  

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Они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Должностные лица Комитета по государственным материальным резервам осуждены за растрату вверенного имущества, сообщает zakon.kz.
Антикоррупционной службой ранее завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц Комитета по государственным материальным резервам филиалов РГП "Резерв" и поставщиков продуктов питания по фактам растраты вверенного имущества в особо крупном размере в сумме 6,5 млрд тенге (22 лица).
1 февраля приговором суда Алмалинского района Алматы 21 человек осуждены к лишению свободы и один к ограничению свободы.
Экс-председатель КГМР Иманалиев осужден к 8 годам лишения свободы с внесением представления Президенту о лишении его государственных награ – ордена "Құрмет", медалей "Қазақстан Конституциясына 10 жыл", "Астанаға 10 жыл", "Қазақстан Ресупбликасының Тәуелсізідігіне 20 жыл", "Қазақстан Конституциясына 20 жыл" (домашний арест сохранен до вступления приговора в законную силу, после вступления он будет взят под стражу);
Руководитель Управления государственных закупок КГМР Макашев осужден к 8 годам лишения свободы;
Директор филиала РГП "Резерв" – "Высота" Жаканов и начальник отдела Родин, а также директор филиала РГП "Резерв" – "Сигнал" Галиев осуждены к 8 годам лишения свободы;
Указанные должностные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, - сообщили в антикоррупционной службе.
Заместитель директора филиала РГП "Резерв" – "Высота" Кусаинов к 2 годам ограничения свободы;
Поставщики продуктов питания Адамов, Дроздецкая, Тартуманов, Рашитов, Сабазов А., Сабазов О., Абдукаримов, Бакаев, Габдуллин, Садай, Исаев, Кожанов Б., Кожанов Д., Канатхан, Мустафинов, Оспанов осуждены к 8 годам лишения свободы.
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