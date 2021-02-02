Как будет выглядеть аэропорт для летающих автомобилей в Англии

Аэропорт будет на 60% меньше традиционного.

В Англии намерены возвести аэропорт для летающих автомобилей, передает zakon.kz со ссылкой на hi-tech.

В городе Ковентри Англии готовятся создать первый в мире аэропорт для летающих автомобилей. Специализированный аэродром будет обслуживать летающие автомобили и беспилотные летательные аппараты.

Проектировать футуристический проект будет британский стартап Urban Air-Point. В рамках проекта будет разработана новая инфраструктура, которая будет обслуживать следующее поколение электрических и автономных воздушных транспортных средств. Ожидается, что Великобритания возьмет на себя руководство по развитию инфраструктуры, необходимой для работы указанных транспортных средств.

Аэропорт будет на 60% меньше традиционного. Возвести его реально за нескольких дней – конструкция также может быть перемещена в любом месте, когда это необходимо. Городской аэропорт может управлять любым транспортным средством вертикального взлета и посадки и идеально подходит для чрезвычайных ситуаций.

Работать новый аэропорт будет до 2028 года. Проект получил правительственный грант в размере 1,2 миллиона евро.

Концепция летающих автомобилей набирает популярность в последние несколько лет. На рынке компаний, разрабатывающих подобные решения, находятся такие бренды, как Boeing и Porsche.

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