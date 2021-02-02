Казахстанцев пересчитают по-новому

Сбор данных будет проводиться двумя способами.

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Кайрат Келимбетов рассказал о проведении национальной переписи населения в 2021 году, передает корреспондент zakon.kz.

Согласно решению Высшего совета по реформам при Президенте, национальная перепись будет проведена в текущем году. Новшеством национальной переписи населения 2021 года является внедрение современных цифровых технологий и автоматизация процесса, - сообщил Келимбетов на заседании правительства.

Теперь сбор данных о населении будет проводиться двумя способами.

Первый способ - проведение интернет-опроса на специализированном сайте sanaq.gov.kz, который при помощи виртуального помощника даст возможность респондентам вне зависимости от места нахождения самостоятельно пройти перепись и заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи.

Второй - традиционный обход с соблюдением необходимых санитарных норм. Обход будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме.

Нововведением является использование интервьюерами электронных планшетов при сплошном обходе, которые потом будут переданы в школы в соответствующих регионах. Подомовой обход будет проходить в период с 1 по 30 октября, - уточнил он.

В настоящее время План мероприятий по проведению национальной переписи направлен на согласование в заинтересованные госорганы и акиматы областей.

29 января глава государства на заседании Высшего cовета по реформам поручил провести перепись населения в октябре, а к середине 2022 года опубликовать окончательные данные.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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