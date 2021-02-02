Казахстанцы не могут определиться с рассылкой WhatsApp: шутка или слежка

Официальные представители рекомендуют игнорировать подобные сообщения.

Пользователи Казнета теперь активно обсуждают шутку в WhatsApp - многие предполагают, что это связано со слежкой, сообщает zakon.kz.

В рассылке от команды WhatsApp отмечается, что некое сообщение с изображением обнаженных женщин было удалено, так как получатель "мужчина в возрасте" и просмотр таких картинок для него небезопасен.

Некоторые восприняли шутку всерьез и решили, что популярный мессенджер тайно следит за пользователями. На самом деле указанная рассылка – плод творчества пользователей. Точно такой же текст встречается на юмористических сайтах и блогах с подборками смешных фотографий и шуток, - отмечает stopfake.kz.

По данным официального сайта, отправляемые посредством приложения сообщения доступны лишь отправителю и получателю, они хранятся на их устройствах, а не на серверах компании. Все пересылаемые данные защищены сквозным шифрованием, что делает их недоступными для третьих лиц, включая членов команды WhatsApp.

Поэтому автоматически удалить то или иное сообщение они не могут.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!