Правительство рассмотрело меры по реализации поручений Токаева

Мамин поручил Министерству национальной экономики в двухдневный срок внести в Канцелярию премьер-министра проект Дорожной карты по исполнению поручений Президента.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены меры по исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, которые были даны на расширенном заседании Правительства 26 января, передает zakon.kz.

Пресс-служба премьера сообщает, что с докладами выступили министр национальной экономики Асет Иргалиев, министр иностранных дел – заместитель Премьер-Министра Мухтар Тлеуберди, министры финансов Ерулан Жамаубаев, торговли и интеграции – Бахыт Султанов, индустрии и инфраструктурного развития – Бейбут Атамкулов, сельского хозяйства – Сапархан Омаров, энергетики – Нурлан Ногаев, экологии, геологии и природных ресурсов – Магзум Мирзагалиев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин, здравоохранения – Алексей Цой, труда и социальной защиты населения – Серик Шапкенов, образования и науки – Асхат Аймагамбетов, Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов.

В целях реализации поручений главы государства, данных на расширенном заседании Правительства, разработаны меры по поддержке экономической активности и обеспечению занятости населения, совершенствованию налоговой и бюджетной политик, повышению доступности жилья, развитию систем здравоохранения, образования и др. Правительство разработает Национальные проекты по развитию АПК, нефтегазохимии, электроэнергетики, управления водными ресурсами, экологии "Жасыл Қазақстан" и других сфер.

Структурные и стимулирующие меры должны обеспечить всестороннюю поддержку населения и бизнеса, их адаптацию к новым условиям, а также активизацию экономической активности. В условиях новой реальности необходимо сфокусироваться на развитии самодостаточной и диверсифицированной экономики с ориентацией на проактивное продвижение несырьевого экспорта и таргетированное привлечение инвестиций. Малый и средний бизнес должны придать импульс развитию экономики", — сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства обратил особое внимание на необходимость развития систем здравоохранения, образования и продуктивной занятости.

Премьер-министр подчеркнул, что основная цель Правительства в 2021 году – обеспечение экономического роста на 3%, увеличение инвестиций в основной капитал до 20% ВВП и доли малого и среднего бизнеса до 30%, повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 1,4 раза, рост обрабатывающей промышленности на 10%, сокращение безработицы до 4,9%.

Мамин поручил Министерству национальной экономики в двухдневный срок внести в Канцелярию премьер-министра проект Дорожной карты по исполнению поручений Президента, данных на расширенном заседании Правительства.

Главная задача – это улучшение качества жизни и повышение доходов наших граждан. Предстоит проделать большую работу, необходимо оперативно и результативно исполнить каждое поручение Главы государства, — сказал премьер-министр.

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