В Казахстане изменится структура госпланирования 

Новая структура государственного планирования будет состоять из трех уровней.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, которые были даны на третьем заседании Высшего совета по реформам 29 января, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

С докладами выступили председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов и министр национальной экономики Асет Иргалиев.

Новая структура государственного планирования будет состоять из трех уровней.

Документы первого уровня будут определять видение развития страны в долгосрочном и среднесрочном периоде: Стратегия "Казахстан-2050", Общенациональные приоритеты, Национальный план развития, Стратегия национальной безопасности, План территориального развития.

Документы третьего уровня включают планы развития государственных органов, регионов и квазигосударственных организаций.

Ключевым элементом улучшения системы государственного управления станет тотальная цифровизация, в том числе путем внедрения платформы Data Driven Government.

Национальная перепись населения будет проведена в октябре 2021 года с внедрением современных цифровых технологий и автоматизацией процесса.

Глава правительства поручил внести к 8 февраля пакет срочных мер по обеспечению качественного и устойчивого роста экономики для его рассмотрения на заседании Государственной комиссии по восстановлению экономического роста.

Министерству нацэкономики совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам в недельный срок поручено доработать проект Системы госпланирования, до 10 февраля обеспечить внесение проектов указов о принятии Общенациональных приоритетов и Национального плана развития страны до 2025 года, в месячный срок сформировать список Национальных проектов.

Премьер-министр поручил Министерствам финансов, нацэкономики и Агентству по защите конкуренции в двухнедельный срок внести согласованные предложения по реализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы.

Министерству нацэкономики дано поручение внести проект актуализированного Плана территориального развития в Канцелярию премьер-министра до 1 апреля.

Новый пакет реформ должен обеспечить оперативную перенастройку ключевых политик на восстановление экономики в краткосрочной перспективе и создать условия для выхода на траекторию устойчивого и качественного экономического роста, — сказал А. Мамин.

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