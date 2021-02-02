В Алматы резко снизилось количество нарушений карантина

Днем ранее, 31 января (воскресенье), нарушений было значительно больше.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы сообщили, что за понедельник, 1 февраля, в мегаполисе выявили только один факт нарушения карантинных мер, передает zakon.kz.

Так, в гостиничном комплексе "Ramada" Алмалинского района проводилась конференция без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Как отметили в департаменте, днем ранее, 31 января (воскресенье), нарушений было значительно больше.

Всего в воскресенье представителями мониторинговых групп проверено 134 объекта, в 19 выявлены нарушения, - сообщили в ведомстве.

К примеру, в кафе "Фариза" Алатауского района отстутсвовал дезинфицирующий коврик, а кассир работала без маски, также отсутствовал антисептик.

В кафе "Шонти-Пури" Алатуского района работали позже установленного времени, а в кафе "Казына" проводили банкет.

В баре "Где-то", где ранее неоднократно выявлялись нарушения среди персонала, вновь нарушили масочный режим.

Также список нарушителей "выходного дня" дополнили: кафе "Love story", кафе "Basilic", кафе "Paradise", столовая "Сухур", компьютерный клуб "Yota", компьютерный клуб "Seven", ресторан "Nino", лото клуб по ул.Айнабулак, бары "Бла Бла", "Небо", "Лауреат", караоке-клуб "Billionaire" и клуб-бар "О2".

Отметим, что мобильные группы выявляют в ночное время, а иногда под утро. В большинстве заведений элементарно отсутствуют дезинфицирующие средства, персонал не пользуется масками и перчатками, а о социальной дистанции и говорить не приходится, - сообщили в ДСЭК.

Всего с начала года в Алматы проверено более 3 тысяч объектов.

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