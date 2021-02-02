44% заявок казахстанцы подали на погашение ипотеки

Первые перечисления со счетов ЕНПФ были отправлены 1 февраля.

44% заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений были поданы для погашения действующих задолженностей по жилью. Об этом сообщила глава "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что первые перечисления со счетов ЕНПФ были отправлены 1 февраля.

Могу сказать, что сегодня с утра у нас в алматинском филиале 30 человек пришли на погашение, 18 из них до обеда уже эту функцию завершили. 44% из всех поданных заявлений - это заявки, направленные на погашение задолженности, - сообщила глава банка на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

21% подали заявки на приобретение жилья через полный выкуп. Такие заявки подавали те, у кого пенсионных накоплений было больше 15 млн тенге;17% подали на уступку пенсионных накоплений родственнику;8% - на получение ипотечного жилищного займа по системе жилищно-строительных сбережений в "Отбасы банке". Таких сейчас 3 708 заявителей;5% населения выбрали внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа в других банках второго уровня. Это 2 424 человека. 3% или 954 человека подали заявки на рефинансирование ипотечного займа;3% на строительство индивидуального жилищного дома, включая приобретение земельного участка.

Самое меньшее количество заявок было направлено на погашение задолженностей по договору аренды с правом выкупа. Всего 887 заявителей.

Напомним, 23 января в Казахстане стартовал прием заявок на досрочное снятие части пенсионных накоплений.

На сегодняшний день предварительно одобрено и принято в обработку 38 507 заявок на общую сумму 212,6 млрд тенге.

Ранее стало известно, почему некоторым казахстанцам отказывали в снятии пенсионных накоплений.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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