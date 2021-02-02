На примере лишь одного добросовестного предпринимателя установлено, что его в течение года 17 раз проверяли по признакам умышленного занижения стоимости товаров.

Транспортные прокуроры выявили излишние критерии оценки предпринимателей, передает zakon.kz. Для упрощения таможенных процедур и минимизации человеческого фактора на базе КГД МФ РК внедрены 44 критерия оценки правильности оформления декларации.

Заявленные предпринимателем сведения и уплаченные им платежи в автоматизированном режиме обрабатывались через эти критерии посредством информационной системы "Астана-1". Если система не выдавала ошибки в декларировании товара, то предпринимателю давалось разрешение на его выпуск в свободное обращение. Тем самым, ожидалось эффективно оцифровать данную процедуру в пользу предпринимателей и исключить различные административные барьеры. Однако, как показала прокурорская проверка, система начала необоснованно указывать на наличие нарушений, - сообщила Главная транспортная прокуратура.

На примере лишь одного добросовестного предпринимателя установлено, что его в течение года 17 раз проверяли по признакам умышленного занижения стоимости товаров.

И только в 5 случаях таможенники произвели доначисление на незначительную сумму (около 500 тысяч тенге).

В итоге, предприниматель подвергался досмотру, камеральной проверке и другим видам таможенного контроля, которые в большинстве случаев не подтверждали выданную системой информацию. По представлению Главной транспортной прокуратуры Комитет госдоходов на основе исторических данных с учетом приоритетности и результативности пересмотрел критерия оценки.

Путем математического моделирования из 44 критериев в автоматическом режиме 19 были исключены как излишние.

Внедрение новой модели позволит исключить предпосылки к необоснованному контролю со стороны таможенных органов.

Вместе с тем обращаем внимание на то, что предприниматели могут сообщить о любых нарушениях их прав и законных интересов на телефоны доверия Мобильной группы Главной транспортной прокуратуры – 8 (7172) 71 22 51 и 30 19 10.

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