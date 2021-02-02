Плохая кредитная история не является причиной отказа в снятии пенсионных

Если нет просроченной задолженности, то прошлые отношения с другими банками второго уровня в "Отбасы банке" не рассматривают.

Руководитель АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос, может ли плохая кредитная история стать препятствием для снятия части пенсионных накоплений на оформление ипотеки через "Отбасы банк" или же банки второго уровня, передает корреспондент zakon.kz.

Плохая кредитная история не является причиной отказа. При получении единовременных пенсионных выплат. Эти вещи абсолютно между собой не взаимосвязаны. Но на втором этапе, после того, как деньги поступили к вам на спецсчет, если одна из целей – это получение нового ипотечного займа, то здесь, конечно, вы пойдете в банки второго уровня искать наиболее выгодные условия. И здесь многие смотрят на то, как вы раньше погашали задолженность, так называемая "кредитная история", - сказала Ибрагимова.

Она добавила, что, в частности, по "Отбасы банку" кредитная история считается положительной при отсутствии просроченной задолженности.

То есть даже, если просрочку вы погасили вчера, а на момент подачи заявления и документов в банк на кредит, если у вас нет просроченной задолженности, то все ваши прошлые отношения с другими банками второго уровня мы не рассматриваем. По рыночным нашим программам, где 50 на 50 процентов, мы после погашения задолженности ждем три месяца, чтобы не увидеть других историй в ПКБ (первом кредитном бюро) по возникновению новой проблемной задолженности. И в этом случае по истечению 90 дней после того, как вы погасили в другом банке либо еще где-то такую задолженность, ваша история считается уже положительной, - подчеркнула глава банка.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!