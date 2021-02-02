Алматы лидирует по количеству заявок на снятие пенсионных накоплений

Это абсолютный лидер как по поданным заявкам, так и по количеству накоплений.

На брифинге в СЦК руководитель АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова сообщила, что лидером по количеству поданных заявок на снятие пенсионных накоплений является город Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

Это Алматы, - сказала Ибрагимова, отвечая на вопрос о регионе, который лидирует на сегодня по количеству поданных заявок.

По ее словам, это абсолютный лидер по одобрению заявок и абсолютный лидер по количеству пенсионных накоплений.

Ранее сообщалось, что в четверку регионов, у жителей которых пенсионные накопления превышают порог достаточности, вошли Алматы, Мангистауская область, Нур-Султан и Атырауская область.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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