Илон Маск назвал сроки первых испытаний чипа на людях

Цель технологии - устранение последствий травм головного и спинного мозга и восполнение утраченных способностей с помощью имплантированного чипа.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что первые испытания чипа Neuralink на людях могут начаться уже в этом году, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Ранее миллиардер рассказал об успешном вживлении чипа в мозг обезьяны. Чип полностью скрыт под кожей примата и не причиняет ему вреда. По словам Маска, обезьяна прекрасно себя чувствует. Он также объяснил, что совершенствование технологий чипирования нацелено на устранение травм головного и спинного мозга и восполнение утраченных способностей.

Один из пользователей Twitter написал Маску о своей проблеме. Мужчина попал в автомобильную аварию 20 лет назад, с тех пор он парализован от плеч.

Я всегда доступен для клинических исследований в @Neuralink, пожалуйста, свяжитесь со мной! - обратился он к Маску.

Бизнесмен ответил, что компания усердно работает над обеспечением безопасности имплантатов и находится в тесном контакте с FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США).

Если все пройдет хорошо, мы сможем провести первые испытания на людях позже в этом году, - ответил Маск.

Цель технологии - устранение последствий травм головного и спинного мозга и восполнение утраченных способностей с помощью имплантированного чипа. В первую очередь она предназначена людям с серьезной черепно-мозговой травмой, где ценность имплантата просто огромна.

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