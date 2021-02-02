Осужденному казахстанскому генерал-майору смягчили наказание

Режим для отбывания лишения свободы изменен на учреждение минимальной безопасности.

Бывший начальник департамента кадров и военного образования Министерства обороны Кайрат Копбаев, осужденный за взяточничество, получил смягчение наказания, передает zakon.kz.

Военный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Копбаева. По приговору суда первой инстанции Копбаев осужден за получение взятки (ст.366 ч.2 УК) к пяти годам лишения свободы с пожизненным запретом работы в государственных органах. Постановлено внести представление на имя Президента Казахстана о лишении воинского звания "генерал" и ордена "Құрмет".

Прокурор просил изменить режим отбывания основного наказания. Защита просила оправдать Копбаева, ввиду отсутствия доказательств вины осужденного.

Апелляционная инстанция установила, что в мае 2019 года за назначение родственника знакомого "Б." на офицерскую должность в РГУ "Военный институт Сил Воздушной обороны имени Т.Бигельдинова" в Актобе Копбаев получил взятку в значительном размере, - сообщили в пресс-службе Военного суда.

Постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции был изменен. Так, режим для отбывания лишения свободы приведен в соответствие с требованиями ст.5 и ст.46 ч.2 п.1) УК - с учреждения уголовно-исполнительной системы средней безопасности изменен на учреждение минимальной безопасности.

В остальной части приговор оставлен без изменения.

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