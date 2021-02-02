Токаев надеется на обновленный алгоритм работы судей

С 1 июля суды начнут рассматривать иски к госструктурам исходя из мирового принципа административной юстиции "презумпции виновности государственного органа".

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, сообщает zakon.kz.

Глава государства был проинформирован о ходе подготовки судебной системы к введению административной юстиции.

Председатель Верховного суда сообщил, что с 1 июля 2021 года, когда будет введен в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс, суды начнут рассматривать иски к госструктурам исходя из мирового принципа административной юстиции "презумпции виновности государственного органа", - говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

По словам Асанова, зарубежный опыт свидетельствует о том, что введение административной юстиции ведет к повышению дисциплины госаппарата, улучшению инвестиционного климата и росту экономики.

Глава государства выразил надежду, что с первых дней действия Кодекса судьи будут готовы работать по обновленному алгоритму, в новой для казахстанского правосудия парадигме мышления. Президент подчеркнул, что одной из первостепенных задач государства остается реальная защита прав и интересов граждан и предпринимателей.

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