Самые необычные существа планеты 

Возможно, определенные животные попали к нам с других планет.

Наш мир полон странных существ, некоторые вообще кажутся инопланетными. Возможно, определенные животные попали к нам с других планет и попытались затеряться в привычном нам многообразии флоры и фауны. А может, мы так привыкли к одомашненным зверям, что все остальные кажутся нам странными и причудливыми, сообщает zakon.kz со ссылкой на bigpicture.ru.

Малоротая макропинна

Рыба с прозрачной головой.

Винторогий козел

Рога закручиваются наподобие штопора или винта.

Кузовок рогатый

Форма тела действительно похожа на кузовок или коробочку неправильной формы.

Хищная губка Chondrocladia lyra

Внешне напоминает сложную арфу (или лиру).

"Мокрица, пожирающая язык" (projectnoah.org)

Паразит проникает через жабры и прикрепляется к основанию языка пятнистого розового люциана. Он высасывает кровь с помощью когтей в своей передней части, что приводит к атрофии языка из-за недостатка крови. После этого паразит заменяет язык рыбы, прикрепляя собственное тело к мышцам культи языка. Рыба может использовать паразита так же, как и нормальный язык.

Щучья морская собачка

Эта рыба отличается чрезвычайной агрессивностью.

Брахиопод

Данный представитель семейства нетоперывых вырастает до 10 сантиметров.

Эквадорская зонтичная птица

Вздутая сережка, свисающая с центра грудной клетки самца, достигает 35 см в длину и покрыта короткими чешуйчатыми перьями.

Рыба-слон

Африканская рыбка с необычным строением тела.

Большой калифорнийский скат

Самый очаровательный скат.

Стеклянные лягушки

Кожа на животе у такой лягушки напоминает стекло, потому что сквозь нее можно отлично рассмотреть внутренние органы.

Рокселланов ринопитек

Отличаются весьма необычным и ярким внешним видом: шерсть оранжево-золотистая, лицо синее, а нос максимально курносый.

Рыба-капля

Из-за непривлекательного внешнего вида ее часто называют одной из самых причудливых океанских глубоководных рыб на планете.

Осьминог Думбо, или Гримпотевтис

Является глубоководным жителем, обитающим на глубине от 100 до 5000 метров, хотя некоторые виды были обнаружены на глубине 7000 метров.

Ай-ай

Единственный вид из семейства руконожковых.

Акула-домовой

В общей сложности науке известны лишь 45 экземпляров этой акулы, выловленных либо выброшенных на берег. Воплощение ночных кошмаров.

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