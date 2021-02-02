В горах Алматы возможен сход лавин

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Будьте осторожны в горах.
Сход снежных лавин возможен близ рек Алматы, передает zakon.kz.
Как сообщили в РГП "Казгидромет", в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 2-3 февраля возможен сход снежных лавин.
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, - говорится в сообщении.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!