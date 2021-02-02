В горах Алматы возможен сход лавин

Будьте осторожны в горах.

Сход снежных лавин возможен близ рек Алматы, передает zakon.kz.

Как сообщили в РГП "Казгидромет", в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 2-3 февраля возможен сход снежных лавин.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, - говорится в сообщении.

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